MASTERCHEF KİM ELENDİ? 2 Ocak 2022 MasterChef'te sürpriz sonuç! O isim elendi

Masterchef Türkiye'nin 28 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef Türkiye 144. bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananı mavi takım, haftanın ilk eleme adayı ise Burcu oldu.

Masterchef Türkiye 29 Aralık Çarşamba akşamı 145. bölümüyle ekrana geldi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı programda kazanan taraf mavi takım oldu. Kırmızı takım; Dilara ve Hasan arasında eleme öncesi son oyun yapıldı. Üç isim de eleme potasına gitmemek için bal kabağından tabaklar çıkardı. Bireysel dokunulmazlığı Dilara kazandı. Haftanın ikinci eleme adayı ise Hasan oldu.







Masterchef'in bugün ekrana gelen 146. bölümünde ise haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu oynandı.

MasterChef'in 30 Aralık Perşembe yayınlanan bölümünde Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yarışmacılardan üç adet yemek yapmalarını istedi. Yedi konuk için yapılan yemekler tadıldı. Misafirler beğendikleri yemekleri oyladı. İlk yemekte farklı kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takım ise ikinci yemekte kazanarak eşitliği sağladı. Dokunulmazlığı kazanan takımı tatlı belirledi. Oyların sayımı sonrasında Kırmızı takım, 12-9 skorla dokunulmazlık oyununda kazanan taraf oldu. Eleme potasına giren isim ise Tahsin oldu.





Masterchef Türkiye'de bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar Burcu, Hasan ve Tahsin oldu.

MasterChef 2021 son bölümde eleme potasında bulunan 3 yarışmacı kendilerine verilen hazırlama süresinin tamamlanmasının ardından jüri görevindeki Mehmet, Danilo ve Somer şefler, hazırlanan kestane ana ürününün ön planda olduğu yaratıcılık yemeklerini tadarak her yönden değerlendirmede bulundu.







MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?



Kritik eleme gecesinde, eleme potasında mücadele veren Tahsin, Burcu, Hasan'ın TV8 ekranlarındaki zorlu mücadelesinde hazırladıkları ürünler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından değerlendirildi ve şeflerin tek tek verdiği puanlar sonucunda eleme adaylarının ilk etabın puanları şöyle şekillendi;

HASAN: 22

BURCU: 10

TAHSİN: 23

Puanlamanın böyle sonuçlanmasıyla ilk etabı 1. tamamlayan isim Tahsin oldu.



BEKLENMEDİK SONUÇ! O İSİM VEDA ETTİ

Eleme gecesinin ilk etabında Tahsin'in jüri şeflerden en yüksek puanı alması sonrasında, eleme potasındaki Tahsin, Burcu, Hasan arasından bu hafta MasterChef'e veda eden ismin belli olacağı 2. etaba geçildi.

Somer Şef tarafından hazırlanan ve yapımı oldukça zor olan uskumru dolması yemeğine en az yakın yaparak en düşük puanı alan isim bu hafta Masterchef'e veda eden isim oldu. Yarışmacılara verilen süre sonunda jüri şefler tarafından yapılan tadım ve puanlama sonrasında yarışmacıların en son puan durumu şöyle oldu:

HASAN: 22

BURCU: 27

TAHSİN: 45

Böylelikle en düşük puanı alan Burcu bu hafta Masterchef'e veda eden isim oldu.