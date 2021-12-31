Milli Piyango sonuçları - TIKLA | 2022 Milli Piyango çekilişi ne zaman? Milli Piyango bu sene ne kadar? MPİ sonuçları | Yılbaşı çekilişi

Yeni yıl heyecanı Milli Piyango çekilişi ile devam ediyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar merakla arama motorlarında araştırma yapıyor. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek olan çekiliş için bilet almak isteyenler, Milli piyango bileti ne kadar? Milli piyango ikramiye sorgulama, Milli Piyango çekiliş ekranı, yılbaşı çekilişi saat kaçta? gibi sorgular yapıyor. İşte detaylar...

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. MPİ yetkililerinin ve noterin huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişte 120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi aranacak. Çekilişte büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek.

👉MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Büyük ikramiyeninin 120 milyon TL oldu 2022 yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma günü 17.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam ikramiyenin 670 milyon 760 bin lira olduğu Milli Piyango çekilişinde bilet sorgulama işlemi internet üzerinden yapılabilecek. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar ise saat 23.00'te yapılacak çekilişle belli olacak.

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2022 YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon lira oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletleri gezici ve sabit şans oyunu bayilerinden alınabilir. Öte yandan www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından da bilet satın alınabiliyor.

TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

Tam bilet fiyatı 120 TL.

YARIM BİLET FİYATI NE KADAR?

Yarım bilet fiyatı 60 TL.

ÇEYREK BİLET FİYATI NE KADAR?

Çeyrek bilet fiyatı 30 TL.