Sosyete pazarları nerede? İşte en çok gezilen ve en güzel sosyete pazarları! İstanbul en ucuz sosyete ve semt pazarları...

Çeşitliliği ve ucuzluğu bir arada barındıran sosyete pazarları, vatandaşların favori alışveriş mekanlarından... Açık havada kurulan çadırlarda yeme-içmeden giyime, ve hatta ev eşyalarına kadar birçok alternatif müşteriye sunuluyor. En çok tercih edilen alışveriş yerlerinden olan sosyete pazarları, uzun yıllardır vatandaşların hizmetinde. Peki, İstanbul'daki sosyete pazarları hangileri ve hangi günler hizmet veriyor? İşte yanıtı...

📍KADIKÖY SALI PAZARI (Kadıköy'de, salı-cumartesi)

📍ÇUBUKLU SOSYETE ÇARŞISI (Beykoz'da, haftanın her günü)

📍BEŞİKTAŞ CUMARTESİ PAZARI (Beşiktaş Evlendirme Dairesi karşısı, cumartesi)

📍ERENKÖY SOSYETE PAZARI (Erenköy-Suadiye arasında, perşembe)

📍BAHÇEŞEHİR PAZARTÜRK (Salı-cumartesi)

📍KOZYATAĞI CUMA PAZARI (Kozyatağı metro durağının yakınında, cuma)

📍ULUS SOSYETE PAZARI (Ortaköy, perşembe-pazar)

📍BAKIRKÖY CUMARTESİ PAZARI (Metro durağına yakın, cumartesi)

📍ÇEKMEKÖY ULUS PAZARI (Çekmeköy, cumartesi)

📍FATİH ÇARŞAMBA PAZARI (Fatih, çarşamba)

📍FERİKÖY ANTİKA PAZARI (Feriköy, cuma, cumartesi, pazar)