Haberler Haberler Sosyete pazarları nerede? İşte en çok gezilen ve en güzel sosyete pazarları! İstanbul en ucuz sosyete ve semt pazarları...

Sosyete pazarları nerede? İşte en çok gezilen ve en güzel sosyete pazarları! İstanbul en ucuz sosyete ve semt pazarları...

Giyimden yemeye, ayakkabıdan ev eşyasına kadar birçok ürünü barındıran sosyete pazarları, makul fiyat ve çeşitliliği ile vatandaşların en çok tercih ettiği alışveriş yerlerinden biri... Özellikle İstanbul'da uzun yıllardır kurulan bu pazarlar haftanın belirli günlerinde binlerce kişiyi ağırlıyor. Peki,sosyete pazarları nerede? İşte en çok gezilen ve en güzel sosyete pazarları! İstanbul en ucuz sosyete ve semt pazarları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 12:07
Sosyete pazarları nerede? İşte en çok gezilen ve en güzel sosyete pazarları! İstanbul en ucuz sosyete ve semt pazarları...

Çeşitliliği ve ucuzluğu bir arada barındıran sosyete pazarları, vatandaşların favori alışveriş mekanlarından... Açık havada kurulan çadırlarda yeme-içmeden giyime, ve hatta ev eşyalarına kadar birçok alternatif müşteriye sunuluyor. En çok tercih edilen alışveriş yerlerinden olan sosyete pazarları, uzun yıllardır vatandaşların hizmetinde. Peki, İstanbul'daki sosyete pazarları hangileri ve hangi günler hizmet veriyor? İşte yanıtı...

📍KADIKÖY SALI PAZARI (Kadıköy'de, salı-cumartesi)
📍ÇUBUKLU SOSYETE ÇARŞISI (Beykoz'da, haftanın her günü)
📍BEŞİKTAŞ CUMARTESİ PAZARI (Beşiktaş Evlendirme Dairesi karşısı, cumartesi)
📍ERENKÖY SOSYETE PAZARI (Erenköy-Suadiye arasında, perşembe)
📍BAHÇEŞEHİR PAZARTÜRK (Salı-cumartesi)
📍KOZYATAĞI CUMA PAZARI (Kozyatağı metro durağının yakınında, cuma)
📍ULUS SOSYETE PAZARI (Ortaköy, perşembe-pazar)
📍BAKIRKÖY CUMARTESİ PAZARI (Metro durağına yakın, cumartesi)
📍ÇEKMEKÖY ULUS PAZARI (Çekmeköy, cumartesi)
📍FATİH ÇARŞAMBA PAZARI (Fatih, çarşamba)
📍FERİKÖY ANTİKA PAZARI (Feriköy, cuma, cumartesi, pazar)

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