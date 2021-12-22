Tarçın çayının faydaları nelerdir? Evde tarçın çayı nasıl yapılır? Tarçın çayı ne kadar içilmeli? İşte, sağlığa olan faydaları ile tarçın çayı yapımı

Defnegiller familyasına özgü bir bitki olan tarçının ana vatanı Güneydoğu Asya olarak bilinmektedir. Yemeklerin ve bitki çaylarının içerisinde sık sık kullanılan tarçın, toz olarak veya çubuk şeklinde kullanılır. Tropikal iklimleri seven tarçın, Endonezya, Malezya, Brezilya ve Madagaskar'da yetiştirilir. Tarçının ülkemizde yetiştirildiği yerler ise botanik bahçelerdir. Bitki çaylarında sık sık yer verilen tarçın, ana malzeme olarak da kullanılır. Sağlık açısından oldukça faydalıdır. Peki, tarçın çayı nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Tarçın çayının zararları nelerdir? İşte, ev yapımı tarçın çayı tarifi:

Tarçın Çayı Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

* 1 çay kaşığı toz tarçın veya 2 adet kabuk tarçın

* 2 su bardağı kaynar su

* 1 adet elma dilimi

* 1-2 adet yıldız anason

* Bal (isteğe göre)

Yapılışı:

* Bir demlikte 2 su bardağı suyu kaynatın.

* Kaynama suyunun içerisine 2-3 dilim elma ve yıldız anason ekleyin.

* Bir fincanın içerisine 1 çay kaşığı toz tarçın ya da 2 adet kabuk tarçın ekleyin. (Yalnızca biri seçilmelidir.)

* Kaynayan suyu, tarçının üzerine ekleyin. 10 dakika demlenmeye bırakın.

* Demlenen tarçın çayını tatlandırmak için 1 tatlı kaşığı bal ekleyebilirsiniz.

Tarçın Çayının Faydaları Nelerdir?

* Özellikle kış günlerinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücudu korur.

* Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur.

* Kan dolaşımını hızlandırır.

* Mide bulantısına ve kusmaya karşı etkilidir.

* Kan şekerini düzenler. Şeker krizi nedeniyle ortaya çıkan el ve ayak titremelerini azaltmasıyla bilinir.

* Gaz söktürücü özelliği vardır. Midede oluşan şişkinliğe iyi gelir.

* Hafızayı güçlendirir. Parkinson ve alzheimer gibi hastalıkların tedavisine destek olur.

* Mide kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerine karşı etkilidir. * Kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını engeller.

* Diş eti hastalıklarına ve diş çürüklerine karşı etkilidir.

* Tarçının iltihapları giderici etkisi de mevcuttur.

* Metabolizmayı hızlandırmasıyla da bilinir.

Tarçın Çayı Ne Kadar İçilmeli?

Tarçın çayının faydaları ve yapılışından bahsettik. Peki, günde kaç bardak tarçın çayı içilmeli? Tarçın çayı günde en fazla 1-2 fincan içilmelidir. Tarçın çayının fazla içilmesi sağlık açısından olumsuz sonuçlara yol açar.

Tarçın Çayı Zayıflatır mı?

Tarçın çayının açlığı azaltıcı bir etkisi vardır. Bu yüzden öğle ve akşam yemeklerinden önce tüketilirse, daha az yemek yemenizi sağlar. Ayrıca metabolizmayı hızlandırdığı için, kilo vermeye destek olur.

Tarçın Çayının Zararları Nelerdir?

Tarçın çayı, aşırı kullanılmadığı sürece bir yan etkiye neden olmaz. Fakat aşırı tüketilmesi halinde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden mutlaka ölçülü bir şekilde tüketilmelidir.