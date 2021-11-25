SON DAKİKA HABERİ: Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayına müracaat edildi

Corona virüsü pandemisine karşı mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Bir süredir devam eden yerli aşı çalışmalarında yavaş yavaş sona geliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeyi açıkladı. Bakan Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayına müracaat edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerli Covid inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.