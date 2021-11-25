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SON DAKİKA HABERİ: Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayına müracaat edildi

Son dakika haberleri... Tüm dünyada corona virüsüne karşı mücadele aralıksız sürüyor. Ülkemizde de bu konuda çeşitli çalışmalar yapılırken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayına başvurulduğu bilgisini paylaştı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 10:35
SON DAKİKA HABERİ: Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayına müracaat edildi

Corona virüsü pandemisine karşı mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Bir süredir devam eden yerli aşı çalışmalarında yavaş yavaş sona geliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeyi açıkladı. Bakan Koca, Covid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayına müracaat edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerli Covid inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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