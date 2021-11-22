Haberler Haberler Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Kasım 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Kasım 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunları sevenler '22 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği ve büyük merakla beklenen çekiliş 22 Kasım 2021 Pazartesi günü yapıldı. Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 22 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları... Büyük ikramiyenin 91 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:38 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 22:05
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 22 Kasım 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

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Şans oyunları sevenler '22 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 22 Kasım 2021 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş yapıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 22 Kasım 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...Büyük ikramiyenin 91 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.

22 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

22 Kasım tarihinde yapılan Sayısal Loto çekiliş 21:30'da Milli Piyango internet sitesinden canlı yayınlandı. Bir sonraki çekiliş 24 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

22 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI


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