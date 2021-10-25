SON DAKİKA: Sayısal loto sonuçları açıklandı! İşte 25 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Bu akşam yapılan çekilişle kazanan numaralar belli oldu! Şans oyunları sevenler '25 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Milli Piyango'nun düzenlediği 25 Ekim 2021 Pazartesi günü Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı ve merakla beklenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 25 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süper star sonuçları...Büyük ikramiyenin 80 milyon TL'yi aştığı Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde.



25 Ekim Sayısal Loto kazanan numaralar👇



7 – 22 – 30 – 37 – 60 – 67 – 61 (JOKER) Süper Star Numarası: 31





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"Sayısal Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenerek, şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayan ve büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler "25 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.





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