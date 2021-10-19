Altın fiyatları CANLI - Altın gram kaç para? Çeyrek altın fiyatı? Yarım altın ne kadar? 22 Ekim altın son dakika!

Son dakika: Altının gram fiyatı 553 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 910 lira, Cumhuriyet altını 3.736 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 553 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 545,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde, 552 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem gördü. Çeyrek altın 905 lira, Cumhuriyet altını da 3.736 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.792 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden olduğunu belirterek, altının ons fiyatında 1.790 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.810 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Bugün ABD ve Avrupa'da yayımlanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen Standard&Poor's'un Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

*Bilgiler 22 Ekim Cuma gününe aittir.

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ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sürerken altının yükseliş sebebi de araştırılıyor. Son olarak altın 526 TL seviyesinde seyrediyor. Yükseliş sebebi merak edilen altın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yani TCMB'nın faiz indirimini takiben ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle önemli bir artış yaşamıştı.

Hafta başında dolarda ve altında yaşanmış olan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de oldukça etkili oldu. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla dolar kuru da son olarak 9,27 TL seviyesine gelerek zirve tazeledi.

VATANDAŞLAR KUYUMCULARA AKIN ETTİ

Vatandaşlar, son günlerde döviz kurlarının hareketliliği nedeniyle kuyumcuların yolunu tuttu. Fiyatların yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar, kar amacıyla biriktirdikleri altınlarını bozdurmak için kuyumculara akın etti.

ONS ALTIN GEÇTİĞİMİZ HAFTA KAZANDIRDI

Hafta ortasında ise ABD'den gelen enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. ABD'de enflasyonun 13 yılın zirvesindeki yerini korumasıyla ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentiler azaldı ve altının ons fiyatında yukarı yönlü hareketlenme hız kazandı.

Haftanın ilk işlem gününe 1757 dolardan başlayan ons altın, hafta ortasında ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 1797 doları aştı. Perşembe günü 1801 doları gören ons altın, ekim ayı itibarıyla en yüksek fiyat seviyesine ulaştı.

Haftanın son işlem gününde ons altın, kazançlarının bir kısmını silerek günlük bazda yüzde 1.65 oranında azalışla 1768 dolardan kapandı.

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ise ons altın, yüzde 0.6 oranında değer kazandı.