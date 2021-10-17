Haberler Haberler Dolar kuru CANLI - Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Döviz kurları son dakika! 17 Ekim döviz kurları

Dolar kuru CANLI - Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Döviz kurları son dakika! 17 Ekim döviz kurları

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 17 Ekim 2021 döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Yükselişe geçen dolar, 9,26'dan işlem görüyor. Peki, dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 06:50
Dolar kuru CANLI - Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Döviz kurları son dakika! 17 Ekim döviz kurları

17 Ekim 2021'de yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor.

Dolar saat 00.30 itibarıyla 9,26'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro 10,79'dan, Sterlin ise 12,75'ten işlem görüyor.

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PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini belirterek, veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını kaydetti

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar'daki yükselişin hızlanmasında ABD'de eylül ayı enflasyonunun beklentilerin hafif üzerinde gelmesi etkili oldu. Eylül'de tüketici fiyatları yüzde 5.3'lük beklentiye karşın yıllık yüzde 5.4 yükseldi.

Bu veri, Fed'in parasal sıkılaşmaya beklenenden daha erken başlayabileceği beklentisinin güçlenmesine yol açtı.

Gece saatlerinde ise Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen ve Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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