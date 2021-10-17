Altın fiyatları CANLI - Altın gram kaç para? Çeyrek altın fiyatı? Yarım altın ne kadar? 17 Ekim altın son dakika!

Altın fiyatları ne kadar? sorusu 17 Ekim Pazar günü yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 526,14 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.520,00 liradan işlem görüyor. İşte, 17 Ekim 2021 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 526,14

Gram altın satış: 526,39

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın Alış: 846,00

Çeyrek altın satış: 864,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.692,00

Yarım altın satış: 1.727,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.345,84

Tam altın satış: 3.411,64

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 3.468,00

Cumhuriyet altını satış: 3.520,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.438,00

Ata altın satış: 3.491,00

*Bilgiler 17 Ekim Pazar günü 00:30'da alınmıştır.

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ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sürerken altının yükseliş sebebi de araştırılıyor. Son olarak altın 530 TL seviyesinde seyrediyor. Yükseliş sebebi merak edilen altın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yani TCMB'nın faiz indirimini takiben ABD tahvil getirilerinin yükselişiyle önemli bir artış yaşamıştı.

Hafta başında dolarda ve altında yaşanmış olan yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de oldukça etkili oldu. Ayrıca enerji fiyatlarındaki artış ve enflasyon baskısıyla dolar kuru da son olarak 9,17 TL seviyesine gelerek zirve tazeledi.