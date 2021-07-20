Haberler Haberler Son dakika haberleri: En güzel bayram mesajları! Uzun, kısa, dualı ve anlamlı kurban bayramı mesajları... | 2021 Kurban bayramı

Son dakika haberleri: En güzel bayram mesajları! Uzun, kısa, dualı ve anlamlı kurban bayramı mesajları... | 2021 Kurban bayramı

Kurban bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanla karşılandı. Milyonlarca müslüman için oldukça büyük öneme sahip olan bayram için en güzel bayram mesajları araştırılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 07:47
Son dakika haberleri: En güzel bayram mesajları! Uzun, kısa, dualı ve anlamlı kurban bayramı mesajları... | 2021 Kurban bayramı

Özellikle corona virüsü salgını sebebiyle seyahat ve misafirlikler daha önceki bayramlara göre daha az olacak. Bu sebeple birçok kişi mesaj ve arama ile bayramlaşacak.

EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI!

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban bayramınız mübarek olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile kurban bayramınız mübarek olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar...

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

Kurban Bayramınızın, neşeyle gelip tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi Bayramlar!

EN GÜZEL RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI!

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