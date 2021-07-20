Son dakika haberleri: En güzel bayram mesajları! Uzun, kısa, dualı ve anlamlı kurban bayramı mesajları... | 2021 Kurban bayramı

Özellikle corona virüsü salgını sebebiyle seyahat ve misafirlikler daha önceki bayramlara göre daha az olacak. Bu sebeple birçok kişi mesaj ve arama ile bayramlaşacak.

EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI!

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban bayramınız mübarek olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile kurban bayramınız mübarek olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar...

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

Kurban Bayramınızın, neşeyle gelip tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi Bayramlar!

EN GÜZEL RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI!