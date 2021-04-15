Fırınların çalışma saatleri ne? Fırınlar kaça kadar açık olacak? | 2021 Ramazan ayı kısmi kısıtlamaları

Corona virüsü salgını sebebiyle Ramazan ayı kısmi kapanma kararı verildi. Fırınların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, Fırınlar kaça kadar açık olacak? Pide alımları kaça kadar?

FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK? PİDE ALIMLARI KAÇA KADAR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

– Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

– Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.