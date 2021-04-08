Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa şampiyonu milli haltercileri kutladı

Başkan milli haltercileri kutladı

Başkan , 'nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazanan ile 2 altın madalya kazanan 'a tebrik mesajı gönderdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 21:04 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 21:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Avrupa şampiyonu milli haltercileri kutladı

Başkan , 'nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazanan ile 2 altın madalya kazanan 'u tebrik etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve 'u tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 1 bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmailov'u kutlayarak başarılarının devamını diledi.

SON DAKİKA