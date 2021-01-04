Akıncı 1. bölüm kesintisiz izle! Akıncı ilk bölümde neler oldu? Akıncı dizisi oyuncuları kimler? Akıncı'nın konusu ne? İşte detaylar...

Şükrü Özyıldız (Akıncı), Büşra Develi (Nergis Emiroğlu), Yıldıray Şahinler (Cevdet Emiroğlu), Tolga Tekin (Orhan), Erkan Bektaş (Kemal), Sermet Yeşil (Köksal), Didem İnselel (Aylin Emiroğlu), Yılmaz Bayraktar (Cüneyt), Müge Boz (Beste), Serhan Onat (Yağız Emiroğlu), Ayça Erturan (Filiz), Berrin Arısoy (Meryem Aktolga), Berrak Kuş (Hacer), Atakan Hoşgören (Murat Aktolga), Savaş Alp Başar (Taner), Ercü Turan (Lukas), Selin Çuhadaroğlu (Beyza Aktolga), Deren Talu (Didem Emiroğlu), Jasmine Simin Berkiş (Yağmur), Öykü Su Okur (Duygu), Bilgi Aydoğmuş (Yeliz), Arda Yeşillikçi (Emre), Efe Sorarlı (Ozan), Can Kulan (Yücel), Kaan Alakent (Efe), Serena Yapaöz (Özlem), Duygu Kum (Pervin), Burç Kümbetlioğlu (Tahsin) gibi yıldız isimler Akıncı dizisinin kadrosunda yer alıyor.
AKINCI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.
Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır
Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.
AKINCI 1. BÖLÜM İZLE!
ATV'nin sevilen dizisi Akıncı'nın ilk bölümünü izlemek için tıklayınız.