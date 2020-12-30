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Bakandan müjde

Kasapoğlu, “ Derneği’ndaki ortaokullu ve liseli sporculara yüzde 100 burs vereceğiz. Yakında 2 bin antrenör alacağız” dedi

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 23:54 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Bakandan müjde
GENÇLİK ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeleri art arda verdi. , milli sporculara ortaöğretimde de yüzde yüz burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve liselere birlikte yaymış olacağız" şeklinde konuştu. Bakan Kasapoğlu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yönelik federasyonlarla iş birliği içinde olduklarını aktarırmen, "İnşallah madalyalarla taçlandıracağımız başarılar gelecek" dedi. Kısa sürede 2 bin antrenör alımını gerçekleştireceklerini ifade eden Kasapoğlu, ülkede 1 milyon 300 bin çocuğun da yetenek taramasına sokulduğunu belirtti.
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