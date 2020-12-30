Bakandan müjde

Spor Bakanı Kasapoğlu, “Özel Öğretim Derneği’ndaki ortaokullu ve liseli sporculara yüzde 100 burs vereceğiz. Yakında 2 bin antrenör alacağız” dedi
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 23:54Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeleri art arda verdi. Bakan Kasapoğlu, milli sporculara ortaöğretimde de yüzde yüz burs imkanı tanıyacak protokolü imzaladıklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Sporcu bursluluk kapsamını sadece üniversitelere değil ortaokul ve liselere birlikte yaymış olacağız" şeklinde konuştu. Bakan Kasapoğlu 2020 Tokyo Olimpiyatları'na yönelik federasyonlarla iş birliği içinde olduklarını aktarırmen, "İnşallah madalyalarla taçlandıracağımız başarılar gelecek" dedi. Kısa sürede 2 bin antrenör alımını gerçekleştireceklerini ifade eden Kasapoğlu, ülkede 1 milyon 300 bin çocuğun da yetenek taramasına sokulduğunu belirtti.