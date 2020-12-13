İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Covid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderildi. Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kısıtlamalar başladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BİTİYOR? (13 Aralık) Sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulandı. 4 Aralık Cumartesi günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'de bitti. 11 Aralık Cuma günü saat 21:00'de sokağa çıkma yasağı başladı. 14 Aralık 05:00'te sona erecek. Sokağa çıkma yasağı aynı günün akşamı 21:00'de tekrar olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLECEK Mİ? 20 Kasım Cuma saat 20:00'den itibaren ilan edilen kısıtlamalar uygulanmaya ediyor. Genelgeye göre; belirli saatler arasında sokağa çıkmaları serbest olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar bu saatler içerisinde toplu taşıma (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacak.

BİM, A101, ŞOK KAÇA KADAR AÇIK? AÇIK OLAN İŞLETMELER... a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi), d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar, e) Oteller ve konaklama yerleri, f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, ğ) Üretim ve imalat tesisleri, h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir), i) Sebze/meyve toptancı halleri,

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE? 13 ARALIK Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.