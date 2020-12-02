Haberler Haberler Bakan duyurdu! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Bakan duyurdu! uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Dünya üzerinde 62 milyon insana bulaşan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini devam ettiriyor. Alınan yeni önlemler kapsamında süresi de uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları, kısa çalışma ödeneği başvuru ekranı gibi detayları Aile Çalışma ve duyurdu. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 07:32
Bakan duyurdu! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararında, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının tekrar başladığı belirtildi. Yayımlanan kararda, 30 Haziran 2020 tarihinden önce başvuru yapmayanların da başvuru yapabileceği aktarıldı.

Bakan duyurdu! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödenekle ilgili "Daha önce ödenekten yararlanan iş yerleri ilave işçi için Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabilecek" dedi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Yeni corona virüsü (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sepeler gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuru süresinin uzatılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2'nci ve geçici 23'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.

Bakan duyurdu! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

30 HAZİRAN ÖNCESİ BAŞVURU YAPMAYAN İŞ YERLERİ DE KAPSAMA ALINDI

Aile, Çalışma ve , yayımlanan karar sonrası konunun detaylarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, başvuruları 1 Aralık itibariyle almaya başlayacaklarını belirterek, öncesi başvuru yapmayan iş yerlerinin de kapsama alındığını söyledi. Bakan Selçuk, "Corona virüsü nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar 'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler" dedi.

Bakan duyurdu! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Bakan Selçuk, 30 Haziran'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirtti. Selçuk, "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu. Bakan Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti. Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

Bakan duyurdu! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE NASIL BAŞVURULACAK?

Kısa çalışma başvurularının sadece e- devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabileceğini açıklayan Bakan Selçuk, bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını aktardı. Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 01 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

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