Haberler Haberler Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizide oynuyor?

kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizide oynuyor?

Atv ekranlarında yayınlanan dizisinin 'u 'ın kim olduğu diziseverler arasında oldukça merak ediliyor. Peki Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kimle evli? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:48 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 13:52
Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizide oynuyor?

Atv ekranlarının sevilen dizisi 'la televizyona geri dönen 'ın hayatı oldukça merak ediliyor. rolü ile seyircinin beğenisini kazanan Kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

8 Şubat 1990 yılında 'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, Hukuk Fakültesi mezunudur.

Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı.

Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ünlü oyuncu, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve kova burcudur.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN EŞİ KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan ile aile yakınları arasında gerçekleştirdikleri sade bir düğünle 23 Ağustos tarihinde nikah masasına oturdu.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN YER ALDIĞI PROJELER

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)
2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)
2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)
2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)
2014 – (Yeşim) (TV Dizisi)
2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)
2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun rolünü canlandıran Bayat, oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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