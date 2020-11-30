Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizide oynuyor?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'la televizyona geri dönen Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı oldukça merak ediliyor. Targun Hatun rolü ile seyircinin beğenisini kazanan Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı.

Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Ünlü oyuncu, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve kova burcudur.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN EŞİ KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile aile yakınları arasında gerçekleştirdikleri sade bir düğünle 23 Ağustos tarihinde nikah masasına oturdu.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN YER ALDIĞI PROJELER

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Peçenek kızı Targun Hatun rolünü canlandıran Bayat, oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.