30 Kasım 2020 Ay tutulması saat kaçta? Türkiye'den görülebilecek mi? Ay tutulmasının burçlara etkisi nedir?

Bu yıl son kez gerçekleşecek olan parçalı ay tutulması için geri sayım başladı. Gerçekleşecek olan ay tutulmasının burçlara da birçok etkisi olacak. Peki ay tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Burçlara etkileri neler olacak?

PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Parçalı ay tutulması 30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek. Çıplak gözle görülebilecek olan tutulma, 07.30 - 11.56 saatleri arasında gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Avrupa'nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'ndan görülebilecek olan parçalı ay tutulması Türkiye'den görülemeyecek.

PARÇALI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NASIL OLACAK?

İkizler, Başak, Balık, Yay burçları tutulmadan en çok etkilenen burçlar olacak. En şanslı burçlar ise Terazi ve Kova burcu olacak.

İkizler burcunun üstünde gerçekleşecek bu tutulma, bu burç özelliklerini taşıyan kişiler için kadersel olaylar yaşamalarına ayrıca fiziksel görüntülerinde değişiklik yapmalarına neden olabilir.

Yay burçları, İkizler burcu gibi kadersel majör olaylar yaşayabilir, evlilik ortalık konularında gelişme yaşayabilir veya adım atabilirler.

Balıklar; aileleri ve evlerinde fazlaca vakit geçirebilir, ailevi konular gündeme gelebilir ve ev değişikliği yapabilirler.