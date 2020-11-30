Corona virüsü salgını diş mi döküyor? Corona virüsü (Koronavirüs) mutasyona mı uğradı? Belirtileri neler? İşte o açıklama...

Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini sürdürüyor. Aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken vaka satısı 62 milyona ulaştı. ABD'de bazı kişilerin dişini kaybettiği ve bu durumun corona virüsü salgını sebebiyle olduğu iddia edildi.

DİŞ DÜŞMESİ CORONA VİRÜSÜ BELİRTİSİ Mİ? BELİRTİLER NELER? ABD'de bazı kişilerde ani diş düşmesi görülmesi üzerine bu durumun corona virüsü sebebiyle yaşandığı belirtildi. En yaygın görülen semptomlar arasında; - Yorgun -Saç kaybı -Kalp ritmi bozukluğu -Bilişsel problemler -Baş ağrısı -Kas ağrısı -Nefes almada güçlük -Odaklanma problemi -Üşüme ve titreme -Uykusuzluk -Halüsinasyon görme -İshal -Yüksek ateş semptomlar yer alıyor.

The New York Times gazetesi, diş sağlığı ile ilgli uzun süreli Covid-19 hastalarıyla görüştü. New York'ta yaşayan 43 yaşındaki Farah Khemili adlı kadının ilkhabarda Covid-19'a yakalanmasının ardından bir ay sonra ön dişini kaybettiğini açıkladı.