Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı EBA öğretmen giriş ekranı: EBA öğretmen seminer programı canlı yayını nasıl izlenir? | Ziya Selçuk açıklamıştı!

Geçtiğimiz günlerde bakan Ziya Selçuk sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinde kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenecek çevrim içi seminer programı kapsamında öğretmenleri saat 10.10'da EBA'dan canlı yayına davet etmişti. Bu paylaşım sonrası birçok öğretmen EBA öğretmen seminer programı canlı yayını nasıl izlenir? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

EBA ÖĞRETMEN SEMİNER CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

EBA canlı yayına öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabiliyor.

EBA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN