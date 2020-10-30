Sisam adasında şiddetli deprem! Sisam adası nerede ve nereye bağlı?

Başta İzmir olmak üzere birçok ilde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) duyurduğu bilgiye göre yaşanan depremin 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Ege Denizi'nde yaşanan depremin merkez üssünün Sisam adası olduğu öğrenildi. Deprem, 17,2 km açıkta, Sisam Adası altında ve 16,5 km derinde meydana geldi.

SİSAM ADASI NEREDE VE NEREYE BAĞLI?

Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam adası Ege Denizi'nde bulunuyor. 6.6 şiddetinde depremin merkez üssü olarak belirlenen Sisam adası Aydın ili, Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakın bir konumda bulunuyor.