Haberler Haberler Sisam adasında şiddetli deprem! Sisam adası nerede ve nereye bağlı?

adasında şiddetli ! nerede ve nereye bağlı?

'nde gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki , başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Gelen son dakika bilgisine göre depremin merkez üssünün adası olduğu belirtildi. Deprem, 17,2 km açıkta, altında ve 16,5 km derinde meydana geldi. Peki Sisam adası nerede? Nereye bağlı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 16:38 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 17:10
Sisam adasında şiddetli deprem! Sisam adası nerede ve nereye bağlı?

Başta olmak üzere birçok ilde hissedilen şiddetli bir meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın () duyurduğu bilgiye göre yaşanan depremin 6.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi. 'nde yaşanan depremin merkez üssünün adası olduğu öğrenildi. Deprem, 17,2 km açıkta, altında ve 16,5 km derinde meydana geldi.

SİSAM ADASI NEREDE VE NEREYE BAĞLI?
'ye en yakın Yunan adalarından biri olan Sisam adası Ege Denizi'nde bulunuyor. 6.6 şiddetinde depremin merkez üssü olarak belirlenen Sisam adası ili, Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası'na oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

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