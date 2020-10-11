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Pratik tarifleri: nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi...

Birçok aile pazar günlerinde özel bir sofrada kahvaltı etmeyi tercih eder. Tüm ailenin bir arada olduğu bu anlarda birçok özel atıştırmalık sofrada yerini alır. Son dönemlerde oldukça fazla kişi tarafından araştırılan tarifi de bunlardan biridir. Peki, Peynirli sıkma nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 08:47 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 08:48
Pratik yemek tarifleri: Peynirli sıkma nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi...

15 dakikada hazırlanan 10 dakikada pişirilen tarifi şu şekilde;

MALZEME

Hamuru için:
450 gramun
1 paketkabartma tozu
1 çay kaşığıtuz
250 ml.su(1+1/4 su bardağı)
İç Harcı İçin:
250 gramlor peyniri
1 adetkuru soğan( yemeklik doğranmış)
1/2 çay bardağısıvı yağ
1 çay kaşığıpul biber
1 çay kaşığıkarabiber
1 çay kaşığıtuz
Üzeri İçin:
3 kaşığıtereyağı

PEYNİRLİ SIKMA NASIL YAPILIR?

Sıkmanın hamurunu hazırlamak için hamur malzemelerini bir kapta birleştirmelisiniz. Hamuru streç film ile kapatın 15 dakika dinlendirin. Bir tavada yarım çay bardağı yağ ile hazırlanan soğanları kavurun. Tuz, pul biber ve karabiberini de ekledikten sonra ocaktan alın. Dinlendirilen hamurdan 10 eşit parça çıkartın. Unlanmış tezgahta bezeleri kahvaltı açın. Isıttığınız tavaya açtığınız hamurlardan birini yerleştirin ancak çok fazla kabarmaması adına çatal yardımı ile delikler açın. Hamuru arkalı ve önlü pişirin. Pişirdiğiniz hamura sıcakken tereyağı sürün ve hazırladığınız harçtan koyup sıkı sıkı sarın ve servis edin.

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