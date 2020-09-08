Falafel nedir ve nasıl yapılır? Falafelin malzemeleri nelerdir? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Falafel nedir ve nasıl yapılır? Falafelin malzemeleri nelerdir?

Falafel nedir ve nasıl yapılır? Falafelin malzemeleri nelerdir?

Bir yemek programında 'ya özgü bir yemek olan 'falafel' yapılmasıyla kullanıcılar "Falafel nasıl yapılır? ve "Falafel tarifi" gibi seçenekleri arama motorlarında aratmaya başladı. Peki, falafel nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? İşte en pratik ve lezzetli falafel tarifi...

İçerisinde yer alan maydonoz, soğan ve nohut ile doyurucu da bir yemek olan falafel tarifini sizler de denemek istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz. İşte, kolay falafel tarifi ve hazırlanışı...

YAPILIŞI
Nohutu 1 gece önceden ıslatıp, ertesi gün düdüklü tencerede 10 dakika haşlayın. Suyunu süzüp, yumurta ve susamla birlikte mutfak robotunda püre haline getirin. Maydanozu ince kıyıp içine ekleyin. Rendelenmiş soğanı, sarmısağı, galeta unu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip iyice yoğurun. 8 adet büyük köfte yapın. Izgara veya yağsız yapışmaz yüzeyli tavada 1 çorba kaşığı sıvıyağ ile her iki yüzünü 4 dakika pişirin. Maydanoz ve domatesle süsleyerek servis yapın.

MALZEMELER
2 su bardağı nohut
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı susam
Yarım demet maydanoz
3-4 diş sarmısak
1 adet soğan
Bir buçuk su bardağı galeta unu
3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
Pulbiber
Karabiber
Kızartmak için:
1 çorba kaşığı sıvıyağ
Servis için:
Maydanoz
Domates

  1. 08.09.2020
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