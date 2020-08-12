Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? açıkladı

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra 10 Mart itibariyle ülkemizde de etkisini artıran corona virüsü nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. Öğrencilerin ve velilerin uzun bir süredir beklediği kararı Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Arama motorlarında da bakanın açıklamasının ardından okulların ne zamana açılacağı ile ilgili aramalar yapıldı. Öğrenciler, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? devam edecek mi gibi bir çok soru sordu. İşte tüm soruların yanıtları ve 'un yaptığı açıklama...

'de ortaya çıktıktan sonra ülkemizde de etkisini artıran corona virüsü nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçmişti. Corona virüsündeki günlük vakaların binin altına düşmesiyle yüzler biraz gülse de sosyal mesafeye uyulmaması ve maske takma hassasiyeti gösterilmemesi nedeniyle vakalar yeniden yükselmeye başlamıştı. Vakaların yükselmesinin ardından veli, öğrenci ve öğretmenler eğitimle ilgili alınacak karara odaklandı. Peki okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? devam edecek mi? İşte tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Corona virüsü "eğitim" gündemiyle bir araya gelen toplantı sona erdi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor. Bilim Kurulu'ndan tavsiye kararında, ''Yüzüze eğitim en az bir ay boyunca başlatılmamalı.'' denildi.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik.


BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılış tarihiyle ilgili son dakika açıklama geldi. 'ten gelen açıklamada "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.

MEB 31 AĞUSTOS'U İŞARET ETMİŞTİ

MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu.

Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

  1. 12.08.2020
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