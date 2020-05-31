64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı! İçişleri Bakanlığı uyardı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel önlemleri uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Market, AVM, restoran, kuaför, park ve sokak gibi dış mekanlarda maske ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz."