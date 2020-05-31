64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı! İçişleri Bakanlığı uyardı
Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösterdi. Normalleşme sürecine kadar karantina altına bulunan 64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı maske ve sosyal mesafenin korunması gerektiğini belirterek uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı" ifadesi kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel önlemleri uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Market, AVM, restoran, kuaför, park ve sokak gibi dış mekanlarda maske ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz."
- 31.05.2020
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64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı! İçişleri Bakanlığı uyardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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