64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı! İçişleri Bakanlığı uyardı - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler İçişleri Bakanlığı uyardı

64 ildeki 428 yerleşim yerinde kaldırıldı! uyardı

64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı! İçişleri Bakanlığı uyardı

salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösterdi. Normalleşme sürecine kadar altına bulunan 64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı. maske ve sosyal mesafenin korunması gerektiğini belirterek uyarıda bulundu.

tarafından yapılan açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"64 ildeki 428 yerleşim yerinde kararı kaldırılmıştır. Kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel önlemleri uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Market, , restoran, kuaför, park ve sokak gibi dış mekanlarda maske ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz."

  1. 31.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı! İçişleri Bakanlığı uyardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA