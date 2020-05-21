2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram kaç gün? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
21 Mayıs 2020, Perşembe
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2020 ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? kaç gün?

2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram kaç gün?

Ramazanın bitmesine oldukça az bir süre kaldı. coşkusu bu yıl evlerden kutlanacak. Peki, ne zaman? Bayram kaç gün? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağının olacağı 'nda yasak arefe gününden başlayacak. Kısıtlama bu kez 81 ilde olacak ve boyunca devam edecek. 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle bayram coşkusu evlerde yaşanacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı 3 gün olarak idrak edilecek. 24 Mayıs 2020 Pazar gününe denk gelecek. Bayramın ikinci gün 25 Mayıs Pazartesi ve üçüncü günü 26 Mayıs Salı olacak.

Bu günler resmi tatiller içerisinde yer aldığı için bankalar ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek.

  1. 21.05.2020
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