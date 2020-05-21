2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram kaç gün?
Ramazanın bitmesine oldukça az bir süre kaldı. Bayram coşkusu bu yıl evlerden kutlanacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram kaç gün? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Sokağa çıkma yasağının olacağı Ramazan Bayramı'nda yasak arefe gününden başlayacak. Kısıtlama bu kez 81 ilde olacak ve bayram boyunca devam edecek. 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle bayram coşkusu evlerde yaşanacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı 3 gün olarak idrak edilecek. 24 Mayıs 2020 Pazar gününe denk gelecek. Bayramın ikinci gün 25 Mayıs Pazartesi ve üçüncü günü 26 Mayıs Salı olacak.
Bu günler resmi tatiller içerisinde yer aldığı için bankalar ve diğer birçok kamu kurumu kapalı olacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak. Toplamda 4 gün sürecek.
- 21.05.2020
- TFF'nin açıklaması sonrası Okan Buruk'tan flaş sözler! "Gerçekçi bulmuyorum"
- Levent Tüzemen: Küme düşmeme talebi çok tehlikeli
- Nihat Özdemir açıkladı: Süper Lig'in başlama tarihi için anlaştık
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Seyahatte yeni dönem
- Beşiktaş'ın transfer gündemini Serdar Sarıdağ değerlendirdi
- Emre Belözoğlu'nun yerini o dolduracak! İşte son model Fenerbahçe
- Fenerbahçe'nin gözdesine Beşiktaş'tan transfer atağı! Dev golcü...
- Beşiktaş'tan takıma gençlik aşısı! 16'lık yıldız...
- Son dakika: Ve duyurdular! 'Balotelli Galatasaray'a çok yakın...'
- Fransızlar yazdı! Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
2020 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Bayram kaç gün? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.