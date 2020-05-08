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08 Mayıs 2020, Cuma
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Survivor maçını hangi takım kazandı? Survivor anlat bakalım yarışmasını kim kazandı?

Survivor voleybol maçını hangi takım kazandı? Survivor anlat bakalım yarışmasını kim kazandı?

Türkiye'de sevilerek takip edilen yarışma programı Survivor'da her hafta oynanan maçının kaznanı merak konusu oldu. Ayrıca ödül oyunu olarak da geçen anlat bakalım yarışması da Survivor sevenler tarafından araştırıldı. Peki, Survivor voleybol maçını hangi takım kazandı? Survivor anlat bakalım yarışmasını kim kazandı?

Sevilen yarışma programı Survivor'ın 7 Mayıs tarihli 69. bölümünde dikkat çeken yarışmalar arasında anlat bakalım ve maçı vardı. Büyük finale haftalar kala giderek rekabetin arttığı Survivor 'de Nisa ve Evrim'e karşı 'nın takımı voleybol maçında mücadele verdi.

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Birçok eğlenceli vve komik duruma sahne olan anlat bakalım yarışmasında ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Ödül olarak kazanan tarafa çikolatalı puding verildi. Survivor Anlat Bakalım ödülünü haftalar sonra gönüllüler takımı kazandı. Ödüle kavuşan gönüllüler takımı yarışmaya motive oldu.

SURVİVOR VOLEYBOL MAÇININ KAZANANI KİM OLDU?

Survivor'da perşembe akşamları oynanan voleybol müsabakasında Nisa ve Evrim'e karşı Acun Ilıcalı ve İrem Kanan karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı bu hafta maçı kazanan takımın makarna ve şekerpare alacağını söyledi. Acun Ilıcalı'nın takımı 3-2'lik skorla maçı kazandı.

  1. 08.05.2020
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