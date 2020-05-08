Survivor voleybol maçını hangi takım kazandı? Survivor anlat bakalım yarışmasını kim kazandı?
Türkiye'de sevilerek takip edilen yarışma programı Survivor'da her hafta oynanan voleybol maçının kaznanı merak konusu oldu. Ayrıca ödül oyunu olarak da geçen anlat bakalım yarışması da Survivor sevenler tarafından araştırıldı. Peki, Survivor voleybol maçını hangi takım kazandı? Survivor anlat bakalım yarışmasını kim kazandı?
Sevilen yarışma programı Survivor'ın 7 Mayıs tarihli 69. bölümünde dikkat çeken yarışmalar arasında anlat bakalım ve voleybol maçı vardı. Büyük finale haftalar kala giderek rekabetin arttığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de Nisa ve Evrim'e karşı Acun Ilıcalı'nın takımı voleybol maçında mücadele verdi.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?
Birçok eğlenceli vve komik duruma sahne olan anlat bakalım yarışmasında ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Ödül olarak kazanan tarafa çikolatalı puding verildi. Survivor Anlat Bakalım ödülünü haftalar sonra gönüllüler takımı kazandı. Ödüle kavuşan gönüllüler takımı yarışmaya motive oldu.
SURVİVOR VOLEYBOL MAÇININ KAZANANI KİM OLDU?
Survivor'da perşembe akşamları oynanan voleybol müsabakasında Nisa ve Evrim'e karşı Acun Ilıcalı ve İrem Kanan karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı bu hafta maçı kazanan takımın makarna ve şekerpare alacağını söyledi. Acun Ilıcalı'nın takımı 3-2'lik skorla maçı kazandı.
- 08.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Survivor voleybol maçını hangi takım kazandı? Survivor anlat bakalım yarışmasını kim kazandı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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