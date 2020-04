İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma mı kaldırıldı? Boris Johnson'ın son durumu ne?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen semptomlarının devam etmesi nedeniyle dün test yapılması için hastaneye kaldırılmıştı.

Geçen ay corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından başbakanlık konutunda kendini izole eden Johnson'ın ateşi düşmediği için doktorları testler için hastaneye gitmesi gerektiğini düşünülmüş ve hastaneye yatırılmıştı.

"EVDE KALIN HAYAT KURTARIN"

Ülkeyi paniğe sürükleyen gelişme sonrası Johnson'dan bugün ilk kez açıklama geldi. Twitter hesabından mesajlar paylaşan Johnson şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam doktorumun tavsiyesiyle rutin testler için hastaneye gittim. Corona virüsü semptomlarım devam ediyor. Moralim yerinde ve ekibimle iletişim halindeyim. Virüse karşı beraber mücadele ediyoruz. Bu zor zamanda inanılmaz işler yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Evde kalın, sağlık sistemini koruyun ve hayatlar kurtarın."

BORIS JOHNSON YOĞUN BAKIMA MI ALINDI?

Son dakika bilgisine göre, korona virüs tedavisi gören ve önceki gün hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

27 MART'TA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

BORIS JOHNSON KİMDİR?

Boris Johnson, 19 Haziran 1964 tarihinde ABD'nin New York şehrinde dünyaya gelmiştir. Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğludur. (Osman Kemal'in torunudur). Babasının (Stanley Johnson'ın) Kral II. George'a uzanan kökeninde İngilizlik, Almanlık ve Fransızlık da vardır. Annesi ise Rus-Yahudi paleograf Elias Avery Lowe'un torunudur. Müslüman, Yahudi, ve Hristiyanlardan oluşan atalarına atfen, kendisini "tek kişilik eritme kazanı" olarak tanımlamıştır. Boris ismini ailesinin tanıştığı bir Rus göçmenden almıştır.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

23 Temmuz 2019'da, Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiştir; 24 Temmuz 2019'da Theresa May'in istifasını takiben Birleşik Krallık başbakanı görevini üstlenmiştir. Kabinesini Brexit yanlısı isimler ile kuran Boris Johnson, 31 Ekim itibarıyla Brexit'i gerçekleştirme sözü vermiştir. 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 365 sandalye kazanarak Margaret Thatcher'dan bu yana en yüksek oranda Muhafazakâr Parti zaferini elde etmiş oldu. 20 Aralık 2019'da yapılan oylamayla Johnson'ın Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği Brexit anlaşması 234'e karşı 358 oyla kabul edildi. Bu sonuçla, 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrıldı.