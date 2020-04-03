Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan corona virüsle mücadele kasamında alınan tedbirlerden bir yenisini daha açıkladı. Bu tedbirlere göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre 1 Ocak 2000 ve üstü doğumlular sokağa çıkamayacak. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedir? Yirmi yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ve kuralları nelerdir? Sokağa çıkma yasağına uymayanlar ne kadar ödeyecek? Bu soruların cevapları haberimizde...

20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Sokağa çıkma kısıtlamasını da 20 yaş altına çektik. 1 Ocak 2000 doğumlulardan sonrası da bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır. 65 yaş üstü sıkınta da 20 yaş altı sıkında değil gibi bir garantimiz yok. Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

20 yaş altı kişilere uygulanacak sokağa çıkma yasağı kuralları 65 yaş üzeri ile aynı olacak. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlardan para cezası kesiliyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor. Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.