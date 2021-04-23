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Milli güreşçi tarihine geçti

Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. şampiyonluğuna ulaşan , Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını da elde etti.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 18:11
Milli güreşçi Taha Akgül Avrupa güreş tarihine geçti

'da düzenlenen Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 8. şampiyonluğuna ulaşan , Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını da elde etmiş oldu.

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Polonya'da düzenlenen 'nda altın madalya kazanarak 8. Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Böylece Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla şampiyon olan güreşçi olma unvanını da elde etti. Serbest stilde, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu 'un 7, yine Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu ünlü güreşçi 'in de 6 Avrupa şampiyonluğu bulunuyordu. Taha Akgül 8. Avrupa şampiyonluğuyla bu iki güreşçiyi geride bırakarak, Avrupa Güreş Şampiyonalarında en fazla şampiyon olan güreşçi oldu. 'yi serbest stil 125 kg'da temsil eden Avrupa'nın Başpehlivanı Taha Akgül, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 yıllarında Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı.

Akgül, sakatlığı nedeniyle geçen sene 'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamamıştı. Taha Akgül, 8 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 2014 yılında Taşkent'te ve 2015'de 'ta dünya şampiyonu, 'da olimpiyat şampiyonu olmuştu. Ayrıca başarılı güreşçinin , ve şampiyonlukları bulunuyor.

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