Haberler Güreş Son dakika spor haberi: Güreşte sevindiren gelişme! 2 olimpiyat kotası geldi

Son dakika spor haberi: Güreşte sevindiren gelişme! 2 olimpiyat kotası geldi

Son dakika spor haberleri... Milli güreşçiler ve , 'ın Başkenti 'de düzenlenen 'nde finale yükselerek kotayı kaptı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 08:46
Son dakika spor haberi: Güreşte sevindiren gelişme! 2 olimpiyat kotası geldi

'ın Başkenti 'de düzenlenen 'nde serbest stil 86 kiloda güreşen milli güreşçi , yarı finalde Dağıstan asıllı Slovak Boris Makoev ile karşı karşıya geldi. Mücadeledeyi 16-6 teknik üstünlükle tamamlayan Göçen, adını finale yazdırdı ve 'na katılma hakkı kazandı.

Osman Göçen'den sonra mindere çıkan serbest stil 97 kiloda güreşen milli sporcu ise Alman ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 mağlup eden Karadeniz de adını finale yazdırdı ve Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

KADIN GÜREŞÇİLER YARIN MİNDERE ÇIKIYOR

yarın ilk müsabakalarına çıkacak. 50 kg'da , 53 kg'da , 57 kg'da , 62 kg'da , 68 kg'da , 76 kg'da kota mücadelesi verecek. Avrupa Kıtası Elemeleri'nde müsabakalar saati ile 13.00'te başlayacak.



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