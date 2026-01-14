CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş GAİN Fransa deplasmanında kazandı!

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Cosea'yı 103-99 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 00:45
Fransa'nın Bourg-en-Bresse bölgesindeki Ekinox Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-24 üstün bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 52-50 önde gitti.

Beşiktaş GAİN, üçüncü periyodu 76-76 biten karşılaşmanın son çeyreğinde temposunu artırarak sahadan 103-99 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda Ante Zizic, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Fransız temsilcisinde ise Darius McGhee 25 sayıyla öne çıktı.

Beşiktaş GAİN böylece B Grubu'nda 10. galibiyetini aldı. Cosea ise grupta 3. mağlubiyetini yaşadı.

