Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan genç milli güreşçilere tebrik – Fotomaç – 06 Ağustos 2018
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan genç milli güreşçilere tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan genç milli güreşçilere tebrik

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da düzenlenen 'nda toplamda 13 madalya kazanan milli güreşçileri kutladı.

    Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

    "'da düzenlenen 'nda mindere çıkan milli sporcularımız, organizasyon boyunca bizleri gururlandıran derecelere imza attı. Şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanarak tamamlayan milli güreşçilerimizin bu değerli başarıları sık sık tekrarlamalarını temenni ediyorum. Sporcu kardeşlerimize gelecek organizasyonlarda da başarılar diliyor, kariyerleri boyunca Ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum."

    1. 6.8.2018 19:10
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