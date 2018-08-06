Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan genç milli güreşçilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya kazanan milli güreşçileri kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:
"İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan milli sporcularımız, organizasyon boyunca bizleri gururlandıran derecelere imza attı. Şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanarak tamamlayan milli güreşçilerimizin bu değerli başarıları sık sık tekrarlamalarını temenni ediyorum. Sporcu kardeşlerimize gelecek organizasyonlarda da başarılar diliyor, kariyerleri boyunca Ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum."
- 6.8.2018 19:10
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
ibrahim nihat kahveci beşiktaş için zamanında takımda oynamış sıradan bir oyuncudan ibaretsin. beşiktaşlıyım diye gezme etrafta.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
Misafir Eşeğini dövemeyen semerini dövermiş. Nihat yerine asıl söylenmesi gereke, yalvar-yakar 3-buçuk milyon Euro verip getirene söylenmeli.
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Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a tepki
Toplam 18
Yorum
yorumsuz foyaların çıkacak fiko ,beleşci fiko
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan genç milli güreşçilere tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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