İtalya'nın başkenti Roma'da tamamlanan şampiyonanın son gününde, erkekler 86 kiloda mindere çıkan Arif Özen, finalde Macar Patrick Szurovszki'yi 4-2 yenerek altın madalyaya uzandı.

Erhan Yaylacı, 92 kiloda Moldovalı George Erhan'ı 14-4 mağlup ederek bronz madalya aldı.

Oktay Güngör ise 125 kiloda Moldovalı Samhan Jabraliov'u 4-4 biten maçta iki puanlık oyun yaptığı ve son puanları aldığı için yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 13 madalya ile tamamladı.

ARİF ÖZEN: "ALTIN MADALYA ALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Avrupa şampiyonu Arif Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Uzun süren bir çalışma süreci geçirdiğini aktaran Arif, "Altın madalya aldığım için çok mutluyum. Bir ay sonra da Dünya Şampiyonası var. Oraya da iyi hazırlanıp en iyi şekilde ülkemi temsil etmeyi düşünüyorum. Orada da altın madalya alıp İstiklal Marşı'nı okutup bayrağı göndere çekeceğiz inşallah. Bundan sonrasında hedefim 2020, 2024 Olimpiyatları. Daha yaşım çok genç. Başaracağıma inanıyorum, çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade eden milli sporcu, "Cumhurbaşkanımıza güreşe verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim. Onların bu şekilde çalışması bize güç ve onur veriyor." yorumunu yaptı.

Şampiyonada bronz madalya kazanan Oktay Güngör de yıllardır çok çalıştığını aktararak, "Burada talihsiz bir şekilde yarı finalde yenildim. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda bunu telafi edip şampiyon olarak ülkeme altın madalya kazandıracağım. Başarımda en büyük fedakarlığı ailem yaptı. Yıllardır onlardan ayrı yerde, uzakta çalışıyorum. Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olup onlara bu duyguyu yaşatmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Gençler serbest güreşte milli takım teknik direktörü Metin Topaktaş ise Avrupa Şampiyonası'na damga vurduklarını belirterek, "Buraya gelirken 11 aylık bir bebeğimizi ve annesini şehit etmişlerdi. Biz o ruhla, o duyguyla geldik buraya. Bunu çocuklara defalarca aşıladım, söyledim. Bu madalyaların tamamını onların ailesine, babalarına armağan ediyorum. Tüm şehitlerimize armağan ediyorum. Buradan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ülkemize selam ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.