Göztepe İzmir'in kralı

İzmir'in kralı

Göztepe, ligde iç sahada 17 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İzmir ekibi, bu performansla ligin en başarılı takımları arasında yer aldı

Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
İzmir'in kralı

Göztepe, Süper Lig'de sezon boyunca üst sıralar için mücadele ederken, ligin son haftasına Avrupa kupası umuduyla girdi. İzmir temsilcisi, Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması ve Samsunspor karşısında kazanması halinde sezonu 5. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi bileti alma hedefinde.

Bu sezon iç sahada gösterdiği performans, Göztepe'nin en büyük avantajı oldu. İzmir ekibi bu sezon evinde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve yalnızca 2 mağlubiyet alarak 31 puan topladı.

RAKİPLERİNE GEÇİT VERMİYOR

Sarı-kırmızılılar, iç sahada sadece şampiyon Galatasaray ve ligi üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'a kaybetti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş, Başakşehir, G.Birliği, Samsun, Rize, Karagümrük, Antalya ve Gaziantep'i yenmeyi başaran sarı- kırmızılı ekip, Konya, Fenerbahçe, Kocaeli, Kayseri, Eyüp, Alanya ve Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, özellikle iç sahada savunma disiplinini koruyarak rakiplerine gol şansı vermediği 9 maçla dikkat çekti.

