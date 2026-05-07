Göztepe şölenle veda edecek

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2026 06:50
Göztepe, son iç saha maçını şölen havasında oynayacak. Gaziantep FK maçıyla taraftarının son kez karşısına çıkacak sarı-kırmızılılar mutlak 3 puan hedeflerken, futbolseverlerin de maça yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. Yönetim de birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyulduğu bir döneme girildiğini, tüm camianın omuz omuza, tek yürek halinde takımın yanında olması gerektiğini belirtti.