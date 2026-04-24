Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Göztepe'de sezonun son virajına girilirken büyük bir kenetlenme yaşanıyor. Ligin bitimine 4 hafta kala zorlu bir fikstürle karşı karşıya olan ve Antalyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov'un takımına, "Her maç final niteliğinde. Hedefimiz net, sonuna kadar mücadele edeceğiz" mesajını verdiği ifade edildi.

AVRUPA AŞKINA TEK YÜREK

Geçtiğimiz hafta taraftara da çağrıda bulunan İzmir temsilcisinde, camia adeta Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda tek yürek olmaya hazırlanıyor. Özellikle iç sahadaki maçlarda taraftar desteğini arkasına almayı hedefleyen Göz-Göz'de, Gürsel Aksel Stadyumu'nun tamamen dolması bekleniyor. Teknik heyet, bu atmosferin sarı-kırmızılı oyuncuların performansına direkt etki edeceğine inanıyor.