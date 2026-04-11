Göztepe’de hedef 6’da 6

Trendyol Süper Lig'de sahasında Galatasaray yenilgisiyle Avrupa yarışında yara alan Göztepe, gözünü yarın yine evinde oynayacağı Kasımpaşa maçına çevirdi.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de sahasında Galatasaray yenilgisiyle Avrupa yarışında yara alan Göztepe, gözünü yarın yine evinde oynayacağı Kasımpaşa maçına çevirdi. Bitime 6 hafta kala hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarına doğrudan katılım hakkı elde etmek için kalan maçlarda maksimum puanı hedefliyor. İzmir ekibinde, Galatasaray karşısında ikinci yarıda ortaya konan futbol beğeni toplarken, teknik direktör Stanimir Stoilov Kasımpaşa önünde de takımından aynı futbolu sergilemelerini istedi.