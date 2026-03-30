Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, Polonya Milli Takımı'na seçilmemesiyle ilgili ülkesinde açıklamalar yaptı. Polonya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final maçında Arnavutluk'u eleyip adını finale yazdırdı.

Finalde İsveç'le karşı karşıya gelecek Polonya'da milli takıma davet edilmesi beklenen tecrübeli kaleci, "Seçilmemem nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadesini kullandı. Polonya basınına konuşan Lis, "Dürüst olmak gerekirse, hayal kırıklığı hissediyorum. Milli takıma yakın olduğumu hissettim ve bu çağrı için büyük umutlarımın olduğunu gizlemiyorum. Kesinlikle orada olmaya daha çok odaklandım, bu yüzden bu tatmin eksikliği doğal. Hayatımda birçok iniş çıkış yaşandı, bu yüzden kendi işimi yapmalı ve bu hayalin nihayet gerçekleşmesini ummalıyım" dedi.