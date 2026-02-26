Kenetlenme

Süper Lig'de son 3 maçta gol dahi atamayıp 7 puan birden kaybeden ve 5. sıraya gerileyen Göztepe, evindeki Eyüpspor maçı öncesi adeta kenetlendi. Özellikle geçen hafta 4-0 kaybedilen Beşiktaş maçından sonra büyük moral bozukluğu yaşanırken, geçen sezon oluşan 11 maçlık kazanamama serisinin başlangıcı da aynı döneme denk geldi. Bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galip gelemeyen Göz-Göz'de gençlerden kurulu kadroya panik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. İzmir ekibinde, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan orta saha Efkan Bekiroğlu'nun iyileşmesi de sevinç yarattı.

STOILOV'DAN KADROYA NEŞTER!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Eyüpspor maçında, kadroda değişiklik yapacağı öğrenildi. Bulgar teknik adamın, Arda Okan, Guilherme Luiz ve iyileşen Efkan Bekiroğlu gibi isimleri ilk 11'e monte edip kadrosunda rotasyon yapması da bekleniyor.