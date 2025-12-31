CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yeni golcü Luiz

Göz-Göz, aradığı santrforu yine Brezilya’da buldu. Sarı-kırmızılılar, Brezilya Serie A ekiplerinden Ceara’dan Guilherme Luiz’le anlaştı. Genç sambacı, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen ve ilk yarıyı 4. sırada tamamlayan Göztepe, devre arasıyla birlikte transfer çalışmalarına da hız verdi. İzmir temsilcisi, ilk hamlesini İsviçre ekibi Servette'den İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna katarak yaptı. Takviyelere devam eden sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir aradığı forveti ise yine Brezilya'da buldu. Göz-Göz, Brezilya Serie A takımlarından Ceara Sporting'de forma giyen 20 yaşındaki genç golcü Guilherme Luiz'in transferinde mutlu sona ulaşmayı başardı.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

Tarafların her konuda anlaşma sağladığı belirtilirken, Guilherme Luiz'in kısa süre içinde İzmir'e gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılıların bu transferde Brezilya ekibine 1.5 milyon Euro'luk bonservis ödeyeceği öğrenildi. 2023'te Cruzeiro'dan yetişen, ardından SaoCarlense U20'ye geçen 1.91 boyundaki Luiz, 2025'te Ceara U20'den A takıma yükseldi. Brezilyalı forvet, bu sezon 22 maçta 4 gol, 2 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı Beşiktaş'ın eski yıldızı futbolu bıraktı 02:01
Old Trafford'da kazanan çıkmadı! Old Trafford'da kazanan çıkmadı! 01:14
Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! Arsenal, Aston Villa'ya acımadı! 01:13
Chelsea'ye Bournemouth şoku! Chelsea'ye Bournemouth şoku! 00:46
