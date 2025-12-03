CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe Brezilyalı forvet Andre Henrique'nin peşinde

Göztepe Brezilyalı forvet Andre Henrique'nin peşinde

Göztepe, Brezilya ekibi Gremio'nun 23 yaşındaki forveti Andre Henrique'yi kadrosuna katmak için yeniden temaslara başladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 11:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe Brezilyalı forvet Andre Henrique'nin peşinde

Göztepe ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Romulo ve Emerson'un ayrılığının ardından özellikle ileri uçta yaşanan eksikliği gidermek isteyen İzmir ekibi, transferdeki ilk hamlesini forvet hattına yapmayı planlıyor.

Yaz döneminde de ilgilendiği Gremio'nun 23 yaşındaki golcüsü Andre Henrique için yeniden Brezilya kulübüyle temasa geçen sarı-kırmızılı yönetimin, transferi kiralama formülüyle gerçekleştirip sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istediği öğrenildi. Gremio cephesinin ise oyuncuyu bonservisiyle satma niyetinde olduğu ifade edildi.

Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekilde netlik kazanması bekleniyor.

Gremio formasıyla 70 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Tedesco'dan En-Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma
Reklam / İdefix
DİĞER
Levent Tüzemen’den Galatasaray’a öneri: “UEFA’ya ve FIFA’ya gitsinler...”
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Neler konuşuldu?
G.Saray Duran'ı TFF'ye şikayet etti! İşte sebebi
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrem Oluk’tan Avrupa başarısı! İrem Oluk’tan Avrupa başarısı! 11:46
Arca Çorum FK kupada galibiyet arayacak! Arca Çorum FK kupada galibiyet arayacak! 11:33
Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı detayları Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı detayları 11:30
Ath. Bilbao-Real Madrid maçı izleme bilgileri! Ath. Bilbao-Real Madrid maçı izleme bilgileri! 11:28
NBA’de üç maçın kazananları belli oldu! NBA’de üç maçın kazananları belli oldu! 11:19
Muğlaspor-Bodrum FK maçı detayları Muğlaspor-Bodrum FK maçı detayları 11:18
Daha Eski
Lemina'dan derbi sonrası flaş paylaşım! Lemina'dan derbi sonrası flaş paylaşım! 11:16
Beşiktaş'tan sol kanada sürpriz hamle! Beşiktaş'tan sol kanada sürpriz hamle! 11:09
Türk Telekom, Chemnitz’e konuk oluyor! Türk Telekom, Chemnitz’e konuk oluyor! 11:08
G.Saray'ın yeni yıldızı PSG'den! G.Saray'ın yeni yıldızı PSG'den! 11:08
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçı detayları Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK maçı detayları 11:08
Liverpool-Sunderland maçı bilgileri! Liverpool-Sunderland maçı bilgileri! 11:00