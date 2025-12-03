Göztepe Brezilyalı forvet Andre Henrique'nin peşinde

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Göztepe ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Romulo ve Emerson'un ayrılığının ardından özellikle ileri uçta yaşanan eksikliği gidermek isteyen İzmir ekibi, transferdeki ilk hamlesini forvet hattına yapmayı planlıyor.

Yaz döneminde de ilgilendiği Gremio'nun 23 yaşındaki golcüsü Andre Henrique için yeniden Brezilya kulübüyle temasa geçen sarı-kırmızılı yönetimin, transferi kiralama formülüyle gerçekleştirip sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemek istediği öğrenildi. Gremio cephesinin ise oyuncuyu bonservisiyle satma niyetinde olduğu ifade edildi.

Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken, transferin kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekilde netlik kazanması bekleniyor.

Gremio formasıyla 70 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.