Göztepe'nin kozu Juan

Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Kasımpaşa galibiyetleriyle tekrar Avrupa yarışına ortak olan Göztepe'de Juan kendine geldi. 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde iki golü de atarak futbol resitali sunan 23 yaşındaki Brezilyalı santrfor, İzmir'deki son iki galibiyeti getiren gollere de imza attı. Sambacı, bu hafta İzmir'de oynanacak Kocaeli maçında da Stanimir Stoilov'un önemli kozlarından birisi olacak. Son 7 maçında 5 gol atan Juan, takımına çok kritik puanlar kazandırdı. İlk olarak iç sahada 3-0 kazanılan Beşiktaş müsabakasında siftah yapan Brezilyalı golcü, ardından 1-0 galip gelinen Başakşehir karşılaşmasında topu ağlara gönderdi. Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü 1-0 sona eren Gençlerbirliği maçında yine rakip kaleciyi avlarken, Kasımpaşa deplasmanında da 2 gol atarak 2-0'lık galibiyetin baş mimarı oldu.

OGÜN FORMA BEKLİYOR

Göztepe'de sakat oyuncuların durumu teknik heyeti mutlu etti. Uzun süredir sakatlığı bulunan sağ bek Ogün Bayrak'ın hazır hale geldiği belirtilirken, Brezilyalı stoper Godoi'nin ise yaklaşık 1 ay sonunda takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

DEFANSTA ZORUNLU DEĞİŞİM

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kocaelispor karşısında zorunlu bir değişikliğe gidecek. Bulgar teknik adam, cezalı olan sağ bek Arda Okan'ın yokluğunda 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Ruan'a görev vermesi bekleniyor.