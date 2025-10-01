CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli Araya Namağlup Girmek İçin Göztepe'den Kritik Sınav!

Milli Araya Namağlup Girmek İçin Göztepe’den Kritik Sınav!

Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda İstanbul Başakşehir'i konuk ediyor işte detaylar...

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 14:09
Milli Araya Namağlup Girmek İçin Göztepe’den Kritik Sınav!

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'i yenerek milli araya namağlup ve üst sıralarda girmeyi hedefleyen 13 puana sahip 4'üncü Göztepe, kazandığı takdirde önemli bir fırsat yakalayacak. Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak sarı-kırmızılıların gözü bu hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarında da olacak. Avrupa kupalarına katılma adına yarıştığı rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı karşılaşmaların sonuçlarına göre Göztepe galip gelmesi halinde puan farkını artırma ya da azaltma şansı elde edecek.

Galatasaray ligde 7'de 7 yapıp 21 puanla şu an için zirvede adeta tek başına yer alırken, son haftalarda çıkışa geçen 5'inci Beşiktaş 6 maç sonunda 12 puan toplayarak Göztepe'yi 1 puan geriden takibini sürdürdü. Liderin en yakın takipçisi 2'nci Fenerbahçe ise 7 müsabaka sonunda yenilgisiz 15 puan topladı. Geçen sezondan bu yana istikrarlı bir gidişata sahip olan Samsunspor ise yine Göztepe'nin 1 puan gerisinde 6'ncı sıraya adını yazdırdı. Göztepe'nin 1 puan üzerinde yer alan 14 puanlı 3'üncü Trabzonspor ise bu hafta evinde Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

