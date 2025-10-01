Kendini aştı!

Süper Lig'de deplasmanda Eyüp'le golsüz berabere kalıp namağlup 13 puanla 4. sırada yer alan Göztepe, geçen sezona yakın bir performans ortaya koydu. İlk 7 maçlar baz alındığında Göz-Göz, 2024-25'te Stoilov yönetiminde 12 puan topladı. 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6. oldu.
Bu sezona Avrupa hedefiyle giren İzmir ekibi, 7 maçta 3 galibiyet aldı, 4 maçında ise rakipleriyle yenişemedi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon 7 maçta 14 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Bu sezon ise Göztepe 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve sadece 2 kez kalesinde golü gördü.