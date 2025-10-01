Kendini aştı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de deplasmanda Eyüp'le golsüz berabere kalıp namağlup 13 puanla 4. sırada yer alan Göztepe, geçen sezona yakın bir performans ortaya koydu. İlk 7 maçlar baz alındığında Göz-Göz, 2024-25'te Stoilov yönetiminde 12 puan topladı. 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 6. oldu.

Bu sezona Avrupa hedefiyle giren İzmir ekibi, 7 maçta 3 galibiyet aldı, 4 maçında ise rakipleriyle yenişemedi. Sarı-kırmızılılar geçen sezon 7 maçta 14 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Bu sezon ise Göztepe 10 kez rakip fileleri havalandırdı ve sadece 2 kez kalesinde golü gördü.