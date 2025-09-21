CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Olaitan ve Sabra alev aldı

Olaitan ve Sabra alev aldı

Beşiktaş'ı 3-0 yenen Göztepe, Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen ve puanını 12'ye yükselten sarı-kırmızılılarda büyük sevinç yaşanıyor. Göztepe'nin 10 numarası Olaitan ile Sabra adeta futbol resitali sunarken, otoritelerden tam not aldılar.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Stoilov'un taktiği tuttu

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'un taktiği yine başarılı oldu. Fiziksel olarak orta sahada rakibine büyük üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a net pozisyon vermedi. Bulgar teknik adam "Hızlı oyuncularımızla kontrataklara çıktık. Rakibimize geçit vermedik" dedi.

