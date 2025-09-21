Olaitan ve Sabra alev aldı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ı 3-0 yenen Göztepe, Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen ve puanını 12'ye yükselten sarı-kırmızılılarda büyük sevinç yaşanıyor. Göztepe'nin 10 numarası Olaitan ile Sabra adeta futbol resitali sunarken, otoritelerden tam not aldılar.

Stoilov'un taktiği tuttu

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov'un taktiği yine başarılı oldu. Fiziksel olarak orta sahada rakibine büyük üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a net pozisyon vermedi. Bulgar teknik adam "Hızlı oyuncularımızla kontrataklara çıktık. Rakibimize geçit vermedik" dedi.