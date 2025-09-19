Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Yine net goller kaçırdık!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan İzmik ekibinin teknik direktörü Stanimir Stoilov, kendileri için çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kendileri için çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, "Ben Göztepe taraftarını ve ailesini tebrik ediyorum. Biraz akıllı oynadık. İlk golü ve ardından ikinci golü hızlıca bulduk. Bu dakikalardan itibaren orta alanı kapatarak orada rakibe fırsat vermeyerek oynadık. Kontratakları kovaladık. Hızlı santrforlarımızı kullanmak istedik ve bunu başardık. Beşiktaş tehlikeli bir takım orada bir hata yaparsak kalemizde golü görebilirdik. Alanlarını iyi kapattık" dedi.

"DAHA İYİ OLMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

Stoilov sözlerinin devamında şu cümleleri kullandı: "Yine hücumda net goller kaçırdık, bu konuda ilerlemeliyiz. Göztepe disiplinli bir takım. Taktiksel kuralları uygulayarak oynuyoruz. Futbolcularımız sahada ne istersek yapmaya gayret ediyor. Bizim potansiyelimiz çok daha üzerinde. Topla daha iyi şeyler yapabiliriz. Fiziksel olarak daha iyi olabiliriz. Rekabeti artırmak gerekiyor, oyuncularımızın formlarını artırmaları gerekiyor. Bizim farklı tarzımız var. Biz topa sahip olmak için oynamıyoruz. Biz daha agresif, baskılı ve dinamik bir oyun tarzını benimsiyoruz. Seçimlerimizi buna göre yapıyoruz. Bu tarzımızla birçok rakibe sıkıntı yaşatıyoruz."

"KULÜBÜMÜZ İYİ TRANSFERLER YAPTI"

Stanimir Stoilov takımın transfer politikasını değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, "Ben sadece bir teknik direktör değilim aynı zamanda iş hocasıyım. Bu yaz baktığımızda kulüp iyi satışlar yaptı, iyi transferler yaptı. Bunun ileride de tekrarlanması gerekiyor. Benim için önemli olan elimizdeki oyuncularla en iyisini ortaya koymak, onları geliştirmek, oyuncularımızın piyasa değerlerini artırmak. Bu tüm kulüpler adına çok değerli. Benim için önemli olan takıma odaklanmak, en azında yeni yıla kadar en iyi işi ortaya koyabilmek" ifadelerini kullandı.

