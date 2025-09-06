Malcom Bokele iyi başladı

Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele, geçen sezondan bu yana büyük çıkış yakaladı. İlk geldiği yıl sarı- kırmızılılarda 36 resmi maça çıkan Bokele, 1 kez fileleri sarstı. Bu sezona da çok iyi başlayan oyuncu, 4 Süper Lig maçının tamamında 90'ar dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.
