Malcom Bokele iyi başladı

Malcom Bokele iyi başladı

Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele, geçen sezondan bu yana büyük çıkış yakaladı. İlk geldiği yıl sarı- kırmızılılarda 36 resmi maça çıkan Bokele, 1 kez fileleri sarstı. Bu sezona da çok iyi başlayan oyuncu, 4 Süper Lig maçının tamamında 90'ar dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele, geçen sezondan bu yana büyük çıkış yakaladı. İlk geldiği yıl sarı- kırmızılılarda 36 resmi maça çıkan Bokele, 1 kez fileleri sarstı. Bu sezona da çok iyi başlayan oyuncu, 4 Süper Lig maçının tamamında 90'ar dakika sahada kaldı ve 1 gol attı.
