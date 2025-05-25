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Haberler Göztepe Göztepe'de şölen

Göztepe'de şölen

Göztepe taraftarları Galatasaray maçına büyük ilgi gösterdi. İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, karşılaşma öncesinde uzun süre takımlarına tezahüratta bulundu. Doksan dakika takımlarını destekleyen taraftarlara 4 bin bayrak dağıtıldı. Öte yandan, Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52
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Göztepe'de şölen
Göztepe taraftarları Galatasaray maçına büyük ilgi gösterdi. İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, karşılaşma öncesinde uzun süre takımlarına tezahüratta bulundu. Doksan dakika takımlarını destekleyen taraftarlara 4 bin bayrak dağıtıldı. Öte yandan, Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı.
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