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Göztepe'de şölen
Göztepe taraftarları Galatasaray maçına büyük ilgi gösterdi. İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisi, karşılaşma öncesinde uzun süre takımlarına tezahüratta bulundu. Doksan dakika takımlarını destekleyen taraftarlara 4 bin bayrak dağıtıldı. Öte yandan, Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı.
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